Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eşinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kişi, tartıştığı eşinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ailevi sorunlar yaşayan B.Y. adlı şahıs, eşinin teyzesinin evine geldi. Burada eşinin teyzesi ile tartışan B.Y., cinnet getirerek, beraberinde getirdiği tabanca ile önce kadını öldürdü, ardından ise intihar etti. Komşuların silah seslerini duyup haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Cesetler, polisin yaptığı incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. (Rezan Kaya / İHA)
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