Diyarbakır'da çatışma: 3 asker şehit

6 ilçedeki 104 kırsal mahallede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor. Operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.
3 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı. Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 güvenlik görevlisi tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralı ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.