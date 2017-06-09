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Diyarbakır'da büyük operasyon sürüyor
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Diyarbakır'da büyük operasyon sürüyor

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ile yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği, 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarını kapsayan toplam bin 528 kilometrekare alanda 28 Mayıs'ta başlatılan ve 10 bir 47 güvenlik görevlisinin katılımıyla devam eden "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek Birlik Operasyonu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Operasyon çerçevesinde dün, adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezralarındaki toplam 1147 ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtilerek, 7 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon çerçevesinde 40 yol kontrol noktasının oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, yol kontrol noktalarında 151 araç ve 592 şahsın sorgulamasının yapıldığı, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 19 şahsın yakalandığı, ruhsatsız av silahı taşıdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 şahsın serbest bırakıldığı bildirildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ile bir mağara içerisi ve çevresinde arama yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Detaylı aramada, 12 adet mutfak tüpü, 4 adet M16 piyade şarjörü, 120 adet M16 piyade tüfeği fişeği, 50 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet sekizli pil bloğu, 1 adet murç 1 adet fünye 500 metre kablo, 7 adet bölücü terör örgütü kıyafeti, 1 adet keskin nişancı gizleme ağı, 4 adet uyku tulumu, 3 adet panço 1 adet hassas terazi, muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, bin 545 kilogram toz, 745 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 2 bin 290 kilogram narkotik psikotrop madde ile 6 bin 632 kök keneviri ele geçirildiği bildirildi. Kenevirlerin numune alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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