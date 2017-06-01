Diyarbakır'da büyük operasyon sürüyor

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyon bin 528 kilometrekarelik alanda kararlılıkla sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyon bin 528 kilometrekarelik alanda kararlılıkla sürdürülüyor.

Aralarında üst düzey teröristlerin de bulunduğu terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara toplamda 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezrada toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Mayıs 2017 Çarşamba günü icra edilen operasyon kapsamında; Hani ilçesi Yukarı Turalı köyü Zincibel Tepe bloğu mücavirinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas neticesinde, 2 terörist, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, 8 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca, 1 adet dürbün, 1 adet video kamera ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararlarına istinaden 5 köy ve mezralarında toplam 6 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 50 kilogram amonyum nitrat, 100 gram plastik patlayıcı, 25,8 kilogram toz, 16,6 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam (42,4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 6 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır. Tesis edilen 31 Yol Kontrol Noktası'nda (YKN) yapılan kontroller neticesinde; 96 araç ve 345 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligatın yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.



TERÖRİST SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

Açıklamada teröristlere ait 4 sığınağın tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarına ait 4 sığınak, 1 mağara içerisinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; EYP yapımında kullanılan 10 adet mutfak tüpü, 2 adet tabanca, 1 terörist kıyafeti ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirilerek sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Teröristlerce 100 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 13 bin 800 kök kenevir bitkisi, 1 adet jeneratör ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

