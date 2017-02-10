10.02.2017 13:50 Diyarbakır'da bombalı eylemde kullanılmak üzere çalınan araç yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan adli aramada, bombalı eylemde kullanılmak üzere yağmalanan bir aracın yakalandığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan adli aramada, bombalı eylemde kullanılmak üzere yağmalanan bir aracın yakalandığını bildirdi.

TSK, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen adli arama sırasında, bombalı eylemlerde kullanılmak üzere daha önceden teröristler tarafından yağmalanmış bir araç ve 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiğini kaydetti.

(İlker Turak / İHA)

