Diyarbakır'da bir asker kaza kurşunuyla şehit oldu

Diyarbakır'da bir asker, birlikte nöbet tuttuğu arkadaşının doldur-boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Diyarbakır'da bir asker, birlikte nöbet tuttuğu arkadaşının doldur-boşalt yaptığı sırada kazara ateş alan tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde 7'nci Kolordu Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 Nolu kulede nöbet tutan Karargah Destek Grup Karargah Bölük Komutanlığında görevli er Onur Yaman, birlikte nöbet tuttuğu askerin doldur-boşalt yaptığı sırada tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çıkan merminin başına isabet etmesiyle şehit oldu. Şehit için bugün sabah saatlerinde General Galip Deniz Kışlasında tören düzenlendi. Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ve askeri erkan katıldı. Şehidin naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesine gönderildi.

Öte yandan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

