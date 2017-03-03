Diyarbakır'da binler teröre karşı yürüdü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen 'Teröre lanet, şehide saygı' mitinginde bir araya gelen binlerce kişi, terör örgütlerine tepki gösterdi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen "Teröre lanet, şehide saygı" mitinginde bir araya gelen binlerce kişi, terör örgütlerine tepki gösterdi.

Hani'de, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Platformu ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu tarafından, "Teröre lanet, şehide saygı" mitingi düzenlendi. Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 100 metre uzunluğundaki Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Miting, Kur'an'ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Mitingde konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'ın bazı dış güçlerle birlikte Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştığını vurgulayan Sözen, "PKK terör örgütü ve arkasındaki siyasi uzantılara Diyarbakır'dan bir kez daha sesleniyoruz, 'Sizler asla Kürt değilsiniz, Müslüman değilsiniz. Sizler Marksist, Ateist, Leninist bir düşüncenin ürünüsünüz. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi, camilerimizi, okullarımızı yaktınız, hizmeti engellediniz, doktorları, hakim ve savcıları, polisleri, askerleri, güvenlik korucularını şehit ettiniz. İsmi konulmamış kundaktaki bebeklerimizi katlettiniz. Bunu da, 'Kürt halkının hakkını savunuyoruz.' diye yaptınız. Siz Kürt halkının düşmanısınız. Buradan Kandil'e ve HDP'ye sesleniyorum, 6-7 Ekim olaylarında insanları sokaklara döküp Kürt-Türk çatışması çıkarmak isteyenlere sesleniyorum, 'Kanlı ellerinizi üzerimizden çekin.' Çünkü biz sizin gerçek yüzünüzü gördük" dedi.

Günün birlik ve kardeşlik günü olduğuna işaret eden Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Doğusuyla, batısıyla, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Çerkez'iyle hep beraber 16 Nisan'da, 'Evet' diyeceğiz. 16 Nisan'da ders vereceğiz. Amerika'ya, dün Almanya'da Adalet Bakanımızın konuşmasına izin vermeyen Almanlara, FETÖ'cüleri barındıran Yunanistan'a, ülkelerinde PKK terör örgütünün propaganda yapmasına izin veren Avrupa Birliği ülkelerine ders vereceğiz. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın."

Miting, Sözen'in konuşmasının ardında sona erdi.

