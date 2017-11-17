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Diyarbakır'da 600 polisle asayiş uygulaması
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Diyarbakır'da 600 polisle asayiş uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 600 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 600 polisin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Merkez Kayapınar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerince il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 47 ekiple 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlenirken şüpheli araçlar durdurulup arandı. Şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Uygulama sonucunda 2 bin 400 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken 534 araç kontrol edildi. Umuma açık 22 işyeri denetlenirken yoklama kaçağı 6 kişiye yasa gereği tebligat yapıldı.
(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık/İHA)
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