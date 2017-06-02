Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri sınırlarında teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 43 köy ve bu köylerin mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri sınırlarında teröristlere yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 43 köy ve bu köylerin mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının 104 köyden 43'ünde kaldırıldığı, diğer köylerde ise operasyonlardan dolayı yasağın da devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Ecemiş, Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Daralan, Duruköy, Çeper, Güçlü ve Gökçe köyü ile mezraları, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi, Topçular, Çukurköy, Kuyular, Abacılar, Akçayurt, Yukarıturalı, Uzunlar, Serenköy, Gömeç, Kalaba, Kırım, Yayvan, Soylu, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Anıl, Süslü ve Belen köyü ile mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat ve Yazıköy köyü ile mezraları, Dicle ilçesine bağlı olan; Meydanköy, Sergenli, Dedeköy, Bademli, Döğer, Arıköy, Tepe, Başköy, Değirmenli ve Kelekçi köyü ile mezralarında 30 Mayıs 2017 günü saat 07.00'dan itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı, 02 Haziran 2017 Cuma günü saat 11.00'den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

