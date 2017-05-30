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Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı
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Diyarbakır'da 43 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 köyde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 43 köyde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan; Ecemiş Köyü, Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Abalı Köyü, Erginköy Köyü, Daralan Köyü, Duruköy Köyü, Çeper Köyü, Güçlü Köyü ve Gökçe Köyü ile Mezraları, Hani ilçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Topçular Köyü, Çukurköy Köyü, Kuyular Köyü, Abacılar Köyü, Akçayurt Köyü, Yukarıturalı Köyü, Uzunlar Köyü, Serenköy Köyü, Gömeç Köyü, Kalaba Köyü, Kırım Köyü, Yayvan Köyü, Soylu Köyü, Çardaklı Köyü, Sergen Köyü, Okurköy Köyü, Gürbüz Köyü, Anıl Köyü, Süslü Köyü ve Belen Köyü ile Mezraları, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat Köyü, ve Yazıköy Köyü ile mezraları, Dicle ilçesine bağlı olan; Meydanköy Köyü, Sergenli Köyü, Dedeköy Köyü, Bademli Köyü ,Döğer Köyü, Arıköy Köyü, Tepe Köyü, Başköy Köyü, Değirmenli Köyü ve Kelekçi Köyü ile Mezralarında 30 Mayıs 2017 günü saat 07.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır" denildi.

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