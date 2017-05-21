Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 4 köyde, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı 4 köyde, düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi. Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, ilçeye bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kayıköy ve Kırkpınar köylerinde, bugün saat 17.00'den itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu.

