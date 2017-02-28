Diyarbakır'da 327 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364,63 TL olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen iki ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364,63 TL olan 327 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24-25 Şubat tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda piyasa değeri 2 milyon 282 bin 364,63 TL olan 327 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Operasyonlarla ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan biri çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olup, operasyonda ele geçirilen kaçak sigara ve taşımacılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca ise el konulmuştur. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.

