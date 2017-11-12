12.11.2017 15:51 Diyarbakır'da 20 adrese terör operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sabah saatlerinde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince Bismil ilçesinde 20 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aranan 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(Emrah Kızıl / İHA)

