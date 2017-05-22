Diyarbakır'da 1400 polisle dev operasyon

Diyarbakır'da il genelinde 1400 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Diyarbakır'da il genelinde 1400 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1962 yılında Diyarbakır'da görevi başında şehit olan polis memuru Orhan Önal adıyla 1400 personel ve 130 zırhlı araçla huzur operasyonu düzenledi. Terörle Mücadele, Asayiş, Kaçakçılık ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda asayiş uygulaması yapıldı. Kentin 4 merkez ilçesi ve dış ilçelerinde özel harekat timlerinin de desteğiyle umuma açık yerlerde ve metruk binalarda kontroller gerçekleştirildi. Kentin giriş-çıkış noktaları dışında oluşturulan 20 kritik güvenlik noktasında da şüpheli araçlar didik didik arandı, sürücülere kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık /İHA)