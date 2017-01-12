12.01.2017 10:20 Diyarbakır'da 13 köyde operasyon başladı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, operasyon başlatıldı. Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Lice'ye bağlı Birlik, Şenlik, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Daralan ve Duruköy ile Hani'ye bağlı Kaledibi, Yukarıturalı, Topçular, Akçayurt, Uzunlar ve Kalaba köylerinden bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Duyurunun ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



