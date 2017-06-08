Diyarbakır'da 104 köy ve mezralarında operasyon sürüyor

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında, 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Operasyonda 1 terörist yakalanırken, silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında, 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katılımıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Operasyonda 1 terörist yakalanırken, silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, kentin 6 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda, aralarında üst düzey örgüt mensuplarının da olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Pazar günü başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan" operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. 18 komando taburu, bin 200 polis özel harekat personeli ve bin 457 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan operasyonun devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, operasyonda dün 1 terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalandığı, teröristleri aracı ile taşıyan 1 işbirlikçinin gözaltına alınarak, hakkında Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 adet bölücü terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu minibüs, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 5 adet muhtelif şarjör, 155 adet muhtelif fişek, 2 adet el bombası, 1 adet büyük telsiz, 1 adet cep telefonu, 3 adet sırt çantası, 6 adet uzaktan telsiz komutalı tol serisi, 2 adet Alpha fire ateşleme sistemi, 1 adet Alpha fire ateşleme sistemi kumandası, 1 adet el yapımı elektronik ateşleme kumandası, 8 adet büyük boy pil, 1 adet zaman ayarlı hassas (tuzaklı) devre kartı, 200 gram plastik patlayıcı, 1 adet bölücü terör örgütü kıyafeti ve 1 çift mekap ayakkabı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.



"BİR ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ"

Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 52 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti yapıldığının ve 3 şahsın gözaltına alındığının bildirdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 araç ele geçirilmiş. Tesis edilen 31 Yol Kontrol Noktasında (YKN) yapılan kontroller neticesinde, 120 araç ve 334 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 sığınak ve 1 mağara ile çevresinde yapılan detaylı aramada, 18 adet mutfak tüpü, 50 kilogram amonyum nitrat, muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca narko-terörizmle mücadele kapsamında, 196 kilogram toz, 17 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 213 kilogram uyuşturucu madde ile 14 bin 695 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir".

