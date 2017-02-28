Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 787 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 787 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kocaköy ilçesi dağlık ve ormanlık alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla 27 Şubat 2017 tarihinde operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Kocaköy/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köylerinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide 3 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette jelikan bidonlar içerisinde toplam 1 ton 734 kilogram toz, 53 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, bir şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

