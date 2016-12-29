29.12.2016 13:33 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 2 bin 329 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bunlardan 735'inin tutuklandığını bildirdi. Güre Ayrıca, PKK/KCK operasyonları kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan 24 HDP'li milletvekilinden 4'ünün tutuklandığını söyledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 2 bin 329 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bunlardan 735'inin tutuklandığını bildirdi. Güre Ayrıca, PKK/KCK operasyonları kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan 24 HDP'li milletvekilinden 4'ünün tutuklandığını söyledi.



Başsavcı Güre, 15 Temmuz'dan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 5 buçuk aylık bir süredir Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğünü belirten Başsavcı Güre, 15 temmuz darbe girişimi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verdi. Başsavcı Güre, "Darbe girişiminin yansımasının hemen ardından derhal Cumhuriyet Başsavcılığımızca darbeciler hakkında soruşturmaya başlanılmış, mülki, askeri ve kolluk yetkilileri ile de görüşülerek derhal gereğinin yapılması yönünde değerlendirmelerde bulunulmuş ve ilgililere talimatlar verilmiştir. Bu kapsamda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 15 temmuz 2016 darbe girişiminden buyana toplam 2 bin 329 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Şüphelilerden bin 744'ü gözaltına alınmıştır. Halen yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli hakkındaki gözaltı işlemleri devam etmektedir. Gözaltına alınanlardan 101 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla serbest bırakılmış, 946 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 692 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliklere sevk edilmiştir. Sonuç olarak, 735 şüpheli tutuklanırken 646 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelilerden 257'si ise nöbetçi hakimliklerce sorgularının yapılmasına müteakip serbest bırakılmışlardır. Şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin incelenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde bilirkişi heyeti oluşturulmuş olup, bilirkişiler yapmış oldukları incelemeler neticesinde tespit ettikleri delilleri raporlayarak dosyalara ibraz etmektedirler" dedi.



24 HDP'li vekil hakkında 163 soruşturma



15 temmuzdan bugüne kadar PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar ile ilgili de bilgi veren Başsavcı Güre, şunları söyledi:



"15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmalar yürütülmüştür. PKK/KCK silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, örgütün üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak gibi muhtelif suçlardan 24 HDP milletvekili hakkında 163 adet soruşturma dosyası üzerinden yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından soruşturma yapılmış, soruşturma neticesinde 3 milletvekili, kovuşturma aşamasında ise 1 milletvekili tutuklanmış ve milletvekillerinin işledikleri suçlara ilişkin bir kısım dosyalar neticelendirilerek haklarında cezalandırılmaları istemi ile kamu davaları açılmıştır. Ayrıca mezkur soruşturmalar kapsamında 41 HDP il ve ilçe yöneticisi, 9 belediye başkanı ve başkan vekili, 6 belediye yetkilisi ve 20 belediye çalışanı hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda parti yöneticilerinden 3'ü, belediye başkan ve vekillerinden 6'sı, belediye çalışanlarından da 3'ü tutuklanmış, toplam 43 kişi hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Bunlarla birlikte PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik 15 temmuz 2016 tarihinde itibaren yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 312 şüpheli hakkında örgüt üyeliği suçundan dolayı işlem başlatılmıştır. Şüphelilerden 64'ü Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelilerden 98'i hakkında tutuklanmaları, 60'ı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması, 33'ü hakkında ise serbest bırakılmaları yönünde karar verilmiştir. Bunun yanında 28 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartılmıştır. Ayrıca 29 şüphelinin gözaltı işlemleri halen devam etmektedir."



Başsavcı Güre ayrıca, terör suçlarıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma adedinin bu gün itibariyle toplamda 43 bin 500 olduğunu söyledi.



"Darbe girişiminde FETÖ'cü olmayan askerler de var"



Bilgilendirmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güre, darbe girişimi sırasında Diyarbakır'dan 6 uçağın 8 pilotla havalandığını, bu 8 pilotun ise daha sonra tutuklandığını söyledi. Güre, özetle şu ifadeleri kullandı:



"15 temmuz darbe girişiminin ardından derneklere de operasyon düzenlendi. Kapatılan derneklerden Kimse Yok mu derneği ve bir yurt, Diyarbakır Adliyesi'ne tahsis edildi. Gözaltı süresinin artması gözaltına alınanların lehine olarak işlendi. 2 bin 300 kişilik gözaltı süresinde ortalama 7 günlük bir süre ortaya çıktı. Mümkün olan en kısa sürede delillendirme çalışmasını yapıyoruz. FETÖ'cü olmayan darbeci askerler de var, hem darbeci hem FETÖ'cü askerler de var. Türkiye'de ilk defa 8 kişilik bir bilirkişi ekibi oluşturduk. Bu bilirkişiler, yazışmalar ve konuşmaları tamamen yasal şartlar altında, programlar sayesinde ortaya çıkarıyor. Darbe girişiminin ardından cezaevi kapasitesi birden yüzde 40 oranında arttı. FETÖ yönünden, etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 20 civarında. Savcı sayısına düşen soruşturma sayısı en fazla olan il Diyarbakır. Kurumlardan FETÖ'nün temizlenmesinin ardından hedefe ulaşma oranı çok yükseldi. Somut durumlar söz konusuydu. Sur olaylarında görev yapanlardan bazıları FETÖ'den gözaltına alındı, tutuklandı. Bylock, kendi başına FETÖ için yeterli delildir. FETÖ soruşturması kapsamında açılan dava sayısı 75'e çıktı."



"DBP'li belediyelerin PKK'ya para aktarımı var"



DBP'li belediyelerin PKK'ya para aktarımının olduğunu belirlendiğini ifade eden Güre, şöyle dedi:



"Para vermiş, belediyenin aracını vermiş, tünel kazmış, mezar yapmış tüm bunlar birlikte değerlendirilmeli. Haklarında yasal işlem yapılan tüm belediye başkanları ile ilgili bu durum ortada."



Güre, geçtiğimiz günlerde BM İşkence Komitesi'nen Diyarbakır'a geldiğini ve cezaevini ziyaret etiğini belirterek, "Kendilerine her türlü kolaylık gösterildi. D ve E tipi cezaevlerini ziyaret ettiler. Mahkumlarla görüştüler. Bize memnun olduklarını söylediler, şaşırdıklarını ve şeffaf olduğumuzu belirtip bize teşekkür ettiler. Bize, kötü muamele anlamına gelecek herhangi bir şikayet almadıklarını söylediler. Darbe şartlarına rağmen ilkelerimizden taviz verilmedi" diye konuştu.

