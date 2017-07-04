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Diyarbakır artık hizmet alıyor
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Diyarbakır artık hizmet alıyor

Diyarbakır'ın kayyum atanan Bismil İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile ihtiyaç sahibi 17 aileye tarla tahsis edildi. Aileler, tarlaları ekip biçerek, hayatlarını idame ettiriyor.

Diyarbakır'ın kayyum atanan Bismil İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile ihtiyaç sahibi 17 aileye tarla tahsis edildi. Aileler, tarlaları ekip biçerek, hayatlarını idame ettiriyor.
Bismil Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Turgay Gülenç, ilçeye yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Gülenç'in talimatıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce, "Atıl iş gücünü değerlendirme projesi" çerçevesinde, yoksul vatandaşlara yönelik gelir getirici ve meslek öğretici çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, ilçede ihtiyaç sahibi 17 aileye arazi tahsis edildi. Fidelerin ekiminden sulamasına, gübrelemesine kadar hasada kadar yapılacak olan çalışmaların öğretildiği aileler hem meslek sahibi oldu hem de hayatlarını bu şekilde istihdam etmeye başladı.

"ONLAR SAYESİNDE BİR MESLEK EDİNDİK"
İşkur aracılığıyla çalıştığı işin süresi bittikten sonra işsiz kaldığını belirten 3 çocuklu Siraç Ala, "Daha sonra kaymakamımız tarafından bize tarla tahsis edildi. Bütün masraflar onlara ait. Biz sadece ekip, biçip, satacağız. Elde edilen gelir de bizim olacak. Onların sayesinde bir meslek edindik. Kaymakamımız ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürüne teşekkür ediyoruz. Domates, biber, patlıcan salatalık, bamya gibi ürünler ekiyoruz. Bizlere aile başında 7'şer dönüm arazi tahsis edildi" dedi.

"İNŞAATLARDA ÇALIŞIYORDUM ŞİMDİ SEBZE EKİYORUM"
Daha önce inşaat işlerinde çalıştığını ifade eden 4 çocuklu Abdullah Pulgat, "Şimdi ise sebze ekiyoruz. Patlıcan, biber, domates ektik. Bizim tarla kiralama, fide ve gübre alma gibi imkanlarımız yoktu. Devlet bize bu imkanı verdi ve bütün masrafları onlar karşılıyor. Biz ekiyoruz, biz biçiyoruz. Geliri de bize ait" diye konuştu.

GELİRİ ŞEHİDİN ÜÇ ÇOCUĞUNA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Akdemir'in babası Mehmet Akdemir ise elde edilecek gelirin torunlarına ait olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kaymakam bey, müdür bey, şehit oğlumun çocukları için bize bir hak tanıdılar. Kavun, karpuz, patlıcan, domates gibi sebzeler ekiyoruz. Sağ olsun masrafları devlet karşılıyor. Ürünleri işçiler toparlayacak. Biz de satacağız. Geliri torunlarımındır."

"BİR DAHAKİ YIL 100 AİLEYE ULAŞACAĞIZ"
Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Remzi Çekiç, projenin genişletilerek devam edileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Belediye başkanımızın talimatıyla bölgemizde yaşayan yoksul vatandaşlarımızla ilgili bir proje yapmamızı talep etti. Biz de o doğrultuda atıl iş gücünü değerlendirme projesi adı altında yoksul vatandaşlara gelir getirici ve meslek öğretecek bir projeyi gerçekleştirdik. 17 yoksul ve yüzde 90'ı bu işi yapmamış aile için öncelikle 115 dekar arazi kiraladık. Tohum ekinlerini yaptık. Fide oluşturduk. Daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığıyla ortaklaşa bir şekilde yoksul aileleri belirledik. Yine Belediye Başkanımızın talimatıyla arazileri eşit şekilde bölüştürdük. Bunlarla birlikte ailelere fide ekimini, sulamayı, gübrelemeyi, ilaçlamayı, hasada kadar geçecek bütün çalışmaları öğrettik ve şu anda da devam ediyor bu çalışmalar. Ana hatlarıyla bu tarlalara ağırlıklı olarak bölgemizin yerli çeşidi olan patlıcan, domates, biber, fasulye, bamya, karpuz gibi sebze üretimi öğrettik. Bir dahaki yıllarda artık kendi başlarına tarla kiralayıp kendileri ekimi yapacak düzeyde bir öz güvenleri gelmiş olacak. Projeyi geliştirerek devam ediyoruz. Bir dahaki yıl 100 aileye ulaşacağımızı tahmin ediyorum."
(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık /İHA)

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