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Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı
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Diyarbakır'a yeni belediye otobüsleri alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan yönetim belediye otobüsü filosuna 10 adet yeni otobüs daha kattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 10 adet doğal gazlı otobüsü düzenlediği tanıtım töreni ile halkın hizmetine sundu. Başkan Cumali Atilla, Diyarbakırlı hemşerilerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi.

TÖRENLE HİZMETE ALINDI

Kent merkezinde 132, ilçelerde 79 olmak üzere 211 adet otobüsle toplu taşıma hizmeti veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni doğal gazlı otobüs alarak araç filosunu yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı 10 adet doğal gazlı otobüsü düzenlediği tanıtım töreni ile halkın hizmetine sundu. Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Terminali'nde düzenlenen tanıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Genel Sekreter, Genel Yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

"DİYARBAKIRLILAR HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Törende otobüs üreticisi firma temsilcisi, Başkan Cumali Atilla'ya temsili anahtar plaketi verdi. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Atilla, “Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmete sunacağımız otobüslerin teslim alma töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Diyarbakırlı hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık, öncelikle otobüslerimizin Diyarbakırlılara hayırlı olmasını diliyorum. Allah her türlü kazadan beladan muhafaza eylesin” dedi.

Konuşmanın ardından törene katılanlar dua ederken, yeni alınan ve süslenen 10 otobüs şehir turu attı.

SEFERLER YARIN BAŞLIYOR

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Toplam 90 yolcu kapasiteli otobüslerin tümü kent içi ulaşımda kullanılacak. Engelli rampası da bulunan otobüsler, yarın seferlere başlayacak.

PKK'NIN EMRİ HALKI MAĞDUR EDİYORDU

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Öte yandan daha önceleri, PKK emretti diye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi belediye otobüslerini duraklarda bekletiyor, hizmet vermiyordu.


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