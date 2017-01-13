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Diyanet'in Halep kampanyasında 133 milyon 745 bin TL toplandı
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Diyanet'in Halep kampanyasında 133 milyon 745 bin TL toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek' konulu cuma hutbesinde Başkanlığın kısa bir süre önce 'Halep'te İnsanlık Ölmesin' çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar yurt içi ve yurt dışından toplam 133 milyon 745 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım toplandığı kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek" konulu cuma hutbesinde Başkanlığın kısa bir süre önce "Halep'te İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar yurt içi ve yurt dışından toplam 133 milyon 745 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım toplandığı kaydedildi.
Türkiye genelindeki tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ""Allah'ın Sevdiği Bir Kul Olabilmek" konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, "Yüce Rabbimiz, kendi rızasına ulaştıracak amelleri Kerim Kitabında bizlere gösterdiği gibi, rahmetinden uzaklaştıracak amelleri de beyan etmiştir. Sevgisine mazhar olan kimseleri haber verdiği gibi, sevgi ve merhametinden mahrum kalanları da bildirmiştir" denildi.

"ALLAH MADDİ VE MANEVİ ANLAMDA TEMİZ OLANLARI SEVER"
Allah'ın sevdiğini bildirdiği kulların kimler olduğuyla ilgili hutbede, "Allah, maddi ve manevi anlamda temiz olanları sever. Öyleyse geliniz, fıtratımızı her türlü kötülüklerden koruyalım. Zihin ve gönüllerimizi kötülük ve çirkinliklerin esiri değil; iyilik ve güzelliklerin merkezi kılalım. Allah tövbe edenleri sever. Öyleyse aziz kardeşlerim! Geliniz, tövbelerimizle kulluğumuzun farkına varalım. Rabbimize teslimiyetimizi, günahlarımıza nedametimizi dile getirelim. O'nun engin merhametine sığınalım. Tövbenin, adeta hayata yeni bir başlangıç olduğunu unutmayalım. Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Öyleyse geliniz, her daim görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Hayatımızı yaratılışımızın gaye ve hikmetine uygun yaşayalım. Allah, kendisine tevekkül edenleri sever. Öyleyse geliniz, üzerimize düşeni yerine getirdikten sonra "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!" diyelim. Rabbimizin rahmet, nusret ve inayetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmeyelim. Allah, muhsinleri; her işinde, her sözünde kendi rızasını gözetenleri sever. Öyleyse geliniz kardeşlerim! Rabbimizin her an bizi gördüğü bilinciyle hareket edelim. Allah sabredenleri sever. Sabredenlerle beraberdir. Öyleyse geliniz, hayatın bir imtihan olduğu bilinciyle kendimize sabrı, sükûneti şiar edinelim. Allah, adil olanları sever. Öyleyse geliniz, her daim adaleti yüceltelim. Unutmayalım ki; adalet, güven ve huzurun anahtarıdır. İnsanca bir yaşamın olmazsa olmazıdır" ifadelerine yer verildi.

"ALLAH ZULMEDENLERİ SEVMEZ"
Hutbede, Allah'ın sevmediği kulların kimler olduğuyla ilgili ise Allah'ın, haddi aşanları, taşkınlık yapanları sevmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Öyleyse bizlere düşen, yıkıcı ve bölücü değil; yapıcı ve birleştirici olmaktır. Allah, zalimleri sevmez. Zira zulüm, en büyük günahlardandır. Hak ve hukuku ayaklar altına almaktır. Öyleyse bizlere düşen, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaktır. Allah, israf edenleri sevmez. Öyleyse bize düşen, sahip olduğumuz kazanımları saçıp savurmaktan, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri ölçüsüzce kullanmaktan sakınmaktır. Allah, ifsat edicileri ve bozguncuları sevmez. Öyleyse bizlere düşen, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve muhabbetimize hep birlikte sahip çıkmaktır. Allah, büyüklük taslayanları, böbürlenenleri, kibirlenenleri sevmez. Öyleyse bizlere düşen, tevazu ve vakarla yücelmektir. Allah, kendisine, Yüce Kitabına, Peygamberine, değerlerine, kardeşlerine ihanet edenleri asla sevmez. Öyleyse bizlere düşen, her türlü ihanetten, ikiyüzlülükten, aldatmaktan uzak durmaktır. Allah, küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez. Öyleyse bizlere düşen, Rabbimizin sayısız lütfuna, bizlere yapılan iyiliklere kör, sağır ve dilsiz kesilmekten, nankörlük etmekten sakınmaktır."

"ŞU ANA KADAR YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TOPLAM 133 MİLYON 745 BİN TL DEĞERİNDE AYNİ VE NAKDİ YARDIM TOPLANMIŞTIR"
Diyanet İşleri Başkanlığının, kısa bir süre önce "Halep'te İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla başlattığı yardım kampanyasına milletin her zaman olduğu gibi yine büyük bir teveccüh gösterdiğinin bildirildiği hutbede, "Kampanya kapsamında şu ana kadar yurt içi ve yurt dışından toplam 133 milyon 745 bin TL değerinde ayni ve nakdi yardım toplanmıştır. Toplanan yardımlar, Halepli mazlum kardeşlerimize ulaştırılmakta ve onların yaralarına merhem olunmaya çalışılmaktadır. Yüce Rabbimiz, yapmış olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Mazlumların, mağdurların, çaresizlerin ümidi olan ülkemize ve aziz milletimize zeval vermesin" denildi.
(Pelin Üzek/İHA)
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