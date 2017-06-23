Diyanet'e devredilen mülklerinin iadesini istedi

Mardin'de Süryanilere ait bazı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazineye aktarıldığı, buradan da Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiği ortaya çıktı. Süryaniler, Diyanet'e devredilen mülklerin kendilerine iade edilmesini istedi.

Mardin'de Süryanilere ait bazı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazineye aktarıldığı, buradan da Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiği ortaya çıktı. Süryaniler, Diyanet'e devredilen mülklerin kendilerine iade edilmesini istedi.

Mardin'in büyükşehir olmasının ardından 2012 yılı sonunda valilik tarafından kurulan Tasfiye Komisyonu, tüzel kişiliği sona eren kurumların mülklerini paylaştırmaya başladı. Komisyon, kentin ilçelerinde bulunan Süryanilere ait bazı kilise, manastır ve mezarlıkları Hazineye, buradan da Diyanet İşleri Başkanlığına devretti. Karara tepki gösteren Süryaniler, konuyu yargıya taşıdı. Süryaniler, söz konusu mülklerin Süryani vakıflarına verilmesini istedi.



"KİLİSE VE MANASTIRLAR SAHİPLERİNE VERİLMELİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Ramazan hatırına müjdeli haber beklediklerini belirten Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan, "Bu ayıptır, bu büyük bir hatadır. Bir an önce düzeltilmesini istiyoruz. Bunların burada var olan vakıflara devrini istiyoruz. Bize ait olan kilise ve manastırlar tekrar sahiplerine verilmeli" dedi.

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf Türker ise, Midyat'ta iki tane Süryani vakfının bulunduğunu belirterek, "Bunlar vakıflara devredilmeli. Çünkü vakıflar da devletin kurumudur. Burada cemaat olmazsa bunlara kim bakacak. İadesini bekliyoruz" diye konuştu.

(Bilal Bedir /İHA)