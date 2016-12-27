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Diyadinli muhtarlar İzmit'e çıkarma yaptı
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Diyadinli muhtarlar İzmit'e çıkarma yaptı

İzmit Belediyesi ve Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nin 'kardeş belediye' olması nedeniyle Kocaeli'ye gelen 47 muhtar, 4 gün boyunca İzmit'te ağırlandı.

İzmit Belediyesi ve Ağrı'nın Diyadin Belediyesi'nin 'kardeş belediye' olması nedeniyle Kocaeli'ye gelen 47 muhtar, 4 gün boyunca İzmit'te ağırlandı.

Ağrı'dan havayolu ile İstanbul'a gelen 47 muhtar Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışında çiçeklerle karşılandı. İzmit Belediyesi adına muhtarları karşılayan İzmit Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ağrılı İşadamı Ersin Alpaslan ve muhtarlardan sorumlu belediye meclis üyesi Mehmet Çetin, muhtarlarla yakından ilgilenerek, İzmit Belediyesi adına muhtar temsilcilerine çiçek verdiler. Daha sonra otobüslerle Kocaeli'ne geçen muhtarlar İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen geceye katıldı. İzmit Belediye Meclis Üyesi Ersin Alpaslan'ın organize ettiği program Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar'ın konuşması ile başladı. Bu toplantının sadece doğu-batı kardeşlik buluşması olmadığına vurgu yapan Başkan Vekili Yaşar, "Muhtarlarımızla birlikte İzmit'te bulunmaktan onur duyuyorum. Bu toplantı inşallah kardeşliğimizin gelişmesine vesile olacaktır. Kardeşlik buluşması sadece doğu ve batının değil tüm Türkiye'nin buluşmasıdır. Diyadin verilecek olan destekle değişecek ve dönüşecektir" dedi.

Daha sonra toplantıda söz alan İşadamı Ersin Alpaslan, doğu ve batı belediyelerinin kardeşliğinin önemine dikkat çekti. Diyadin Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İzmit Belediyesi'nin 'kardeş belediye' olarak seçilmesinin en çok kendisini sevindirdiğini dile getiren Alpaslan, "40 yıl önce memleketimizden gelerek İzmit'e yerleştim. Burada gerçekten de kardeşçe yaşadık. Yıllar sonra siyasete girerek Dr. Nevzat Doğan ile birlikte aynı ekipte yer almaktan her zaman onur duydum. Diyadin Belediyesi ile kardeş olduğumuzu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Kendi memleketime İzmit Belediyesi ve sayın başkanımızın desteği ile hizmet etmekten gurur duyuyorum. İnşallah Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibi İzmit'te başardıkları projelerle Diyadin'in çehresini değiştireceklerdir" ifadelerini kullandı.

Programa katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ise 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlara vurgu yaparak, bu milletin etle tırnak olduğunu belirtti. Türkiye'nin terör örgütlerine ve dış güçlere boyun eğmeyeceğini ifade eden Milletvekili Gökçe, "Ülkemizin en güzel örneklerinden birini burada yaşıyoruz. Bugün İzmit Belediye Başkanımız ve ekibi kardeşliğin sözde değil özde olduğunu bizlere en güzel şekilde gösterdiler. Muhtarlarımız buradaki muhtarla ve iş adamları ile bir araya gelerek güzel bir kardeşlik tablosu sergilediler. Bu kardeşliğimiz ölene kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

Programda AK Parti İl Başkanı Kemal Atmaca, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar davetlilere hitap ettiler. Yapılan konuşmalarından ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca tarafından İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a 108 yıllık ipek halı hediye edildi. Yine Başkan Doğan'a Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar ve Ağrılı iş adamları adına Serkan Aykut, kuş tüyünden yapılan İshak Paşa Sarayı tablosu ve Osmanlı tuğrası hediye ettiler. Program sonunda Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, organizasyonu gerçekleştiren İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan'a değişik hediyeler verdi.

Düzenlenen gecenin ardından 2 gün boyunca Kocaeli'yi gezen ve teröre isyan eden muhtarlar, gezi sırasında Türk bayrağı açarak bölgede huzur istediklerini söylediler. 2 günlük programları sonra eren muhtarlar Ağrı'daki yoğun kar yağışı nedeniyle uçakların iptal edilmesi üzerine İzmit'te 2 gün daha kalarak Kocaeli'den ayrıldılar.
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