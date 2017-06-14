Galatasaray'ın haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Galatasaray'ın haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Sarı-kırmızılı kulübünün aylık olağan divan kurulu toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de başladı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu divana tam kadro katıldı. Divan saygı duruşuyla başlarken, ardından gündemin okunması ile devam ediyor. Galatasaray Divan Kurulu gündem maddelerinin görüşmeleriyle başlayacak ve Başkan Dursun Özbek burada bir konuşma yapacak. Ardından söz almak isteyen üyeler konuşmalarını yaptıktan sonra tekrar Başkan Özbek, burada konuşmacılara cevap verecek.



GÜNDEM

1-Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3-Son bir aylık dönemdeki gelişmeler hakkında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Aydın Özbek'in açıklamaları,

4-Sona eren 2016 - 2017 sezonun da amatör şubelerimizin durumu ve geleceği (mevcut antrenör-sporcu kadro yapısı, sezon içinde katılım gösterilen yarışmalar ve sonuçları, yeni sezon bütçe ve sportif planlaması) ile ilgili bilgi sunulması ve görüşme.

5-Güncel konular ve dilekler.

(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)