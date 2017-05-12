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Dışişlerinden Yunanistan'a tepki: Bu komşuluğa sığmaz
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Dışişlerinden Yunanistan'a tepki: Bu komşuluğa sığmaz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, 'Yunanistan'a kaçan bu zanlılar maalesef iade edilmemiştir. Bu müttefikliğe, komşuluğa sığmaz. Yunanistan bizim çağrılarımızı maalesef olumlu şekilde değerlendirmedi' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu zanlılar maalesef iade edilmemiştir. Bu müttefikliğe, komşuluğa sığmaz. Yunanistan bizim çağrılarımızı maalesef olumlu şekilde değerlendirmedi" dedi.
Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Sözcü Müftüoğlu, Yunanistan'ın FETÖ'cü hainleri Türkiye'ye iade etmemesine ilişkin, "Bu konudaki hayal kırıklığımızı ve duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik. Bizim bu kişilerin Türkiye'ye iade edilmesi konusundaki ısrarlı girişimlerimize rağmen Yunanistan'ın aldığı karar, terör örgütü mensuplarının korunması çerçevesinde yanlış mesajlar vermiştir. Bu müttefikliğe, komşuluğa sığmaz. Yunanistan bizim çağrılarımızı maalesef olumlu şekilde değerlendirmedi. Yunanistan'a kaçan bu zanlılar maalesef iade edilmemiştir. Bu da bizim komşuluk ve müttefiklik ilişkilerindeki Yunanistan'a karşı hissiyatımızda soru işareti oluşturmuştur. Bunun olmamasını sağlamak görevi de Yunanistan'a düşmektedir" ifadelerini kullandı.
(Derya Yetim / İHA)

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