Dışişlerinden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramazan ayının ilk gününde Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen saldırı lanetlenerek, "Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen bir intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. (İlker Turak / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.