Dışişlerinden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramazan ayının ilk gününde Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen saldırı lanetlenerek, "Afganistan'ın Khost vilayetinde düzenlenen bir intihar saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen sözkonusu terör saldırısını lanetliyoruz. Bu hain terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İlker Turak / İHA)