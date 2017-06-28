Dışişleri Venezuella'daki saldırıya kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Anayasa Mahkemesi ile İçişleri, Adalet ve Barış Bakanlığı binalarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkenin önemli kuruluşlarını hedef alan söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmaması sevindiricidir. Venezuela'da yaşanmakta olan siyasi gerginliğin bir an evvel giderilmesini diliyoruz" denildi.

