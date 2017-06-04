Dışişleri terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Londra'da dün gece gerçekleştirilen bir dizi terör saldırısı sonucunda bir kez daha masum insanların hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Alçakça işlenen bu saldırıları en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu zor gününde dayanışma içinde olduğumuz dost Birleşik Krallık halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifa diliyoruz. Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Birleşik Krallık halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Birleşik Krallık'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" denildi.

