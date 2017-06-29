Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs Konferansında Türk tarafının yapmış olduğu öneriye ilişkin iddialar hakkındaki soruyu cevapladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs Konferansında Türk tarafının yapmış olduğu öneriye ilişkin iddialar hakkındaki soruyu cevapladı. Müftüoğlu'nun cevabı şöyle: "İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir"
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