Dışişleri'nden Mısır'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesindeki bir askeri kontrol noktasına yönelik yapılan terör saldırılarını kınadı. Bakanlık, saldırılarda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
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