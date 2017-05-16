Dışişleri'nden Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 14 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Söz konusu fırlatma, BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. KDHC'ye, mevcut diyalog fırsatlarını görmezden gelmemesi ve bölgedeki barış ile güvenlik ortamına zarar vermekten başka sonucu olmayan davranışlara son vermesi için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

(Caner Ünver / İHA)