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Dışişleri'nden ABD'nin raporuna sert tepki
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Dışişleri'nden ABD'nin raporuna sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, 'ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na ilişkin yapılan açıklamada, 'PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin 'iç çatışma' olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez' ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığından, 'ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na ilişkin yapılan açıklamada, "PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin 'iç çatışma' olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadesine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından, 'ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan 2016 Türkiye İnsan Hakları Raporu'na ilişkin yazılı açıklamada yapıldı. Açıklamada, insan hak ve özgürlüklerinin korunması, daha da ileriye götürülmesi ve en üst uluslararası standartlara erişilmesinin Türkiye'nin temel hedefleri arasında yer aldığı vurgulandı. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kapsamlı reformların bunun teyidi olduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2016 Türkiye raporu, her yıl ABD Kongresine sunulmak üzere 190'dan fazla ülke için hazırlanan mutat belgelerden birini oluşturmaktadır. 3 Mart 2017'de yayımlanan son raporun ülkemizle ilgili kısımlarının kabul edilemeyecek iddialar, yanlış tanımlamalar ve gerçekten uzak yorumlar içerdiği görülmüştür. Devletimizin ve ulusumuzun varlığına yönelik emsali görülmemiş terör tehditleriyle karşı karşıya kaldığımız bu dönemde, FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleriyle haklı mücadelemizin gerçeklerle örtüşmeyen biçimde yansıtılması derin hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında FETÖ unsurlarının rolüne ve FETÖ lider kadrosunun ABD'de ikamet ettiğine hiç değinilmemesi manidar bulunmuştur. PKK terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin 'iç çatışma' olarak nitelendirilmesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Raporun, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına matuf olarak alınan tedbirlerin gerekliliğini; ayrıca, tüm bu koşullar altında büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu toplam 3,2 milyon sığınmacıya yönelik eşi görülmemiş çabalarımızı da idrak etmekten geri kaldığı esefle karşılanmıştır. Yapıcı işbirliği anlayışı içinde makamlarımızca sunulan bilgi ve görüşleri yok sayan bu raporun nesnellik konusunda hiçbir dayanağının olmadığı açıktır. Sadece raporun itibarını azaltmaya hizmet edecek bu tür bir yaklaşımın, şimdiye kadar raporların yazımında sergileyegeldiğimiz işbirliğinin devamı konusunda önemli sonuçları olacaktır. Başlı başına bir insan hakları ihlali olan terörizm ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülürken, temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir."

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