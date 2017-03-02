TBMM Dışişleri Komisyonu toplandı. Dışişleri Komisyonu, TBMM'de toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Komisyonu üyelerini dış politikadaki gelişmeler konusunda bilgilendirecek. Gazetecilerin görüntü almasından sonra Komisyon toplantısı basına kapalı olarak devam etti. (Ahmet Umur Öztürk / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.