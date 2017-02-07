07.02.2017 20:25 Dışişleri, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de Yüksek Mahkeme binasında meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de Yüksek Mahkeme binasında meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil'de Yüksek Mahkeme binasında bugün (7 Şubat) meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bu menfur terör saldırısının Afganistan'ı istikrar ve kalkınma yolundan alıkoyamayacağına inanıyor, Türkiye'nin Afgan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğini bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

