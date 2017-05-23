Dışişleri İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

DIşişleri Bakanlığı, İngiltere'de terör saldırısını kınadı.

DIşişleri Bakanlığı, İngiltere'de terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallığın Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürütegeldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır" denildi.

