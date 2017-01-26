Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararının protesto edildiği, kararın, ikili ilişkiler üzerindeki etkilerinin değerlendirmeye tabi tutulacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yunanistan 8 FETÖ'cü darbecinin iadesini reddetti

Demokratik anayasal düzene karşı 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılan 8 darbeci askerin iade talebinin Yunan yargısı tarafından reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaşımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bir darbe girişiminde aktif rol alan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleri mensuplarının adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarının bu kararıyla, müttefik ve komşu bir ülke olarak Yunanistan'ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür."

Yunan yargısının bu tavrının uluslararası hukuk normlarına ve ilkelerine aykırı şekilde, suçluların cezasız kalmasına ve mağdurların da haklarının ihlaline yol açtığı vurgulanan açıklamada, "Geçmişinde darbeler yaşamış bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düşmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunan yargısının bu kararına karşı tüm hukuk yolları kullanılarak, suçluların iadesine ve yargılanmasına yönelik girişimlerin devam edeceği kaydedildi ve "Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın ikili ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında iş birliğimiz ve diğer ikili/bölgesel konulardaki müşterek çalışmalarımız üzerindeki etkileri de kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır." denildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
ORC'nin referandum anketi: 7 bölgeden 6'sı 'evet' diyor!
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
İstanbul için korkutan 'deprem' uyarısı! Bakan tarih verdi
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Ege Denizi'nde son dakika deprem şiddeti kaç?
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Bu ilçelerde deprem alarmı! Bakan bir bir sıraladı
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yunanistan'ın vermediği darbeciler için flaş karar!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
İsveç'ten korkutan Ankara uyarısı! Oradan uzak durun
35 saniyede 23 telefon çaldı
35 saniyede 23 telefon çaldı
20 kaçak göçmen yakalandı
20 kaçak göçmen yakalandı
O anne ve babaya tutuklama talebi
O anne ve babaya tutuklama talebi
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
'Tarih bizi en azından galip gelen bir takım olarak yazacak'
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
Trump: 'Meksika parayı ödemezse...
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmeleri değerlendirdi
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı
Sokağa çıkma yasağının olduğu mahalleden mühimmat çıktı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English