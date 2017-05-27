Dışişleri Bakanlığından Libya'ya ateşkes vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gerektiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın başkenti Trablus'ta dün (26 Mayıs) meydana gelen çatışmalardan ve şiddetin tırmanmasından endişe duyuyoruz. Mevcut görüş ayrılıklarının diyalog ve uzlaşıyla çözülmesinin tek yöntem olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda tüm Libyalıları başta Trablus olmak üzere ülkenin güvenliğini ve istikrarını bozacak şiddet eylemlerine başvurmaktan kaçınmaya davet ediyoruz. Libya'nın muhtelif bölgelerinde tehlikeli boyutlar kazanan askeri tırmanmanın süratle azaltılması ve ülke çapında ateşkes sağlanması gereğini kuvvetle vurguluyoruz" denildi. (Goncagül Özcan / İHA)
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