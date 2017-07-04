Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 4 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bu deneme de öncekiler gibi BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. Süreklilik arz eden söz konusu fırlatmalar, KDHC'nin uluslararası yükümlülükleri ile davranış normlarına uymamaktaki ısrarcı tutumunun açık göstergesidir. KDHC, BM Güvenlik Konseyi Kararlarında ifade edilen çağrılara uymalı, bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan / İHA)