Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze fırlatımını kınıyoruz. Bu yılın başından bu yana 12'incisi gerçekleştirilen balistik füze fırlatımları, KDHC'nin uluslararası yükümlülükleri ile davranış normlarına uymamaktaki ısrarcı tutumunun açık bir göstergesini teşkil etmektedir. KDHC, BM Güvenlik Konseyi kararlarında da ifade edilen uluslararası toplumun çağrı ve beklentilerine uymalı, bölgede daha fazla tırmanma yaşanmasına neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmalıdır" denildi.

(Musa Erdoğan / İHA)