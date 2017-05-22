Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze fırlatımını kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin balistik füze fırlatımını kınadıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin dün gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. Bakanlıktan, konuya ilişkin yayımlanan kınama mesajı şöyle:

"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze fırlatımını güçlü şekilde kınıyoruz. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun çağrılarını ve diyalog fırsatlarını göz ardı ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fırlatması endişe vericidir ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz."

(İlker Turak / İHA)