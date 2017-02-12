12.02.2017 21:00 Dışişleri Bakanlığından Kuzey Kore'ye kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını yayımladığı açıklama ile kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını yayımladığı açıklama ile kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatımını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu fırlatma, KDHC'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil etmektedir. Bunun, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamayacağı açıktır" denildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemeleri ile diğer faaliyetlerine son vermesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrısında bulunuldu.

(Caner Ünver / İHA)

