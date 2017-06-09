Dışişleri Bakanlığından Kerbela'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kerbela'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Kerbela'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından Kerbela'da meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından üstlenilen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Kerbela'da meydana gelen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 20'den fazla Iraklı'nın hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kutsal Ramazan ayında yapılan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi. (İlker Turak / İHA)
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