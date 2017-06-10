Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı konut inşasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı konut inşasını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in 1967'den beri işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınıyoruz. Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki en temel haklarını çiğneyen ve iki devletli çözüm zeminini tahrip eden bu ihlaller hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi. (Selçuk Böke / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.