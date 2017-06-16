Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te toprak kayması sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymalarında en az 130 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile Bangladeş halkına ve hükumetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Selçuk Böke/İHA)