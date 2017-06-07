Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan karar tasarısında Türkiye'ye 'kınama kararı' çıkmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan karar tasarısında Türkiye'ye "kınama kararı" çıkmasına tepki gösterdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarının Washington'daki Büyükelçilik Konutu önünde "protestoculara müdahalesinin" kınanmasını öngören karar tasarısını kabul etmesinden sonra dün tasarıya ilişkin yapılan oylamada Türkiye'ye yönelik "kınama kararı" çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan karar tasarısında Türkiye'ye yönelik "kınama kararı" çıkmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi (TM), daha önce TM Dışişleri Komitesinde oylanan yersiz bir karar tasarısını gündemine alarak dün akşam onaylamıştır. Benzer bir karar tasarısı, geçtiğimiz hafta Senatonun Dış İlişkiler Komitesine de sunulmuştur. ABD yasama organlarının konuyu tahrif etmeye ve siyasileştirmeye yönelik bu adımları yapıcı değildir. Bu, Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ve ortaklık ruhuna da aykırıdır" denildi.

(İlker Turak / İHA)