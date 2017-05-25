Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında yaşanan olayları kınamasıyla ilgili, 'ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında yaşanan olayları kınamasıyla ilgili, "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında yaşanan olayları kınayan karar tasarısı hakkındaki soruyu cevapladı. Onaylanan karar tasarının gerçekleri çarpıtan ve yanlı olduğunu kaydeden Müftüoğlu, "ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Söz konusu tasarıyı reddediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır" şeklinde konuştu.



"BU GİRİŞİMİN YASAMA SÜRECİ İÇİNDE İLERLETİLMESİ, MESELENİN ÇÖZÜMLENMESİNE YARDIMCI OLMAYACAKTIR"

ABD makamlarının ziyaretin her aşamasında sıkı güvenlik önlemi alırken Büyükelçilik Konutu önünde niçin önlem almadıkları sorusunun halen cevapsız bırakıldığını kaydeden Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır. Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi, meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz."

