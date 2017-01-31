Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Hudeyde limanının batısında bir Suudi fırkateynine yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Hudeyde limanının batısında bir Suudi fırkateynine yönelik gerçekleştirilen intihar saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Hudeyde limanının batısında bir Suudi fırkateynine yönelik düzenlenen intihar saldırısını kınadıklarını bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Yemen'in Hudeyde limanının batısında bir Suudi fırkateynine yönelik olarak Huti milislerince gerçekleştirilen intihar saldırısını kınıyoruz. Saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kardeş Suudi Arabistan Krallığı halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri kaydedildi. (İlker Turak / İHA)
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