Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle kararlı mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle teyit ediyoruz" denildi. (Onur Emre Durak /İHA)
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