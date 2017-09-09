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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya seyahat uyarısı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarından tedbirli olmalarını, yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerini istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarından tedbirli olmaları, yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerini istedi.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Almanya'da siyasi liderlerin seçim kampanyalarını Türkiye karşıtlığı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleme temelleri üzerine kurdukları belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu ülkelerdeki siyasi atmosfer esasen bir süredir giderek artan şekilde aşırı sağ ve hatta ırkçı söylemin etkisi altındadır. Son olarak Almanya'da şansölye adayı bir parti liderinin açıkça ırkçı unsurlar içeren beyanları karşısında Alman makamlarınca herhangi bir tedbir alınmaması endişe ve ibret vericidir. Almanya'da Türk vatandaşları arasında siyasi görüşleri temelinde de ayrım yapılmaktadır. Bir kısım vatandaşımıza sırf bu nedenle sözlü saldırılar yöneltilmektedir."

Almanya'da öteden beri diğer yabancılarla birlikte Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları mahalle ve binalarda "sebebi açıklanamayan" yangınların çıktığı ve ölümle sonuçlanan olayların yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Bu olayların en azından bir kısmının ırkçılar tarafından gerçekleştirilen kundaklama olayları olabileceği yönünde sadece ülkemiz değil Alman kamuoyunda da paylaşılan makul şüphe bulunmasına karşın Alman makamları bu olayların üzerine kararlılıkla gitmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konusunda Almanya'da yargı sürecinden de sonuç alınamadığının altı çizilerek, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişinin öldürülmesinin faili "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU)" isimli Neo-Nazi terör örgütü mensuplarına ilişkin davanın, Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 2013 yılında başladığı ancak 380 duruşma yapılmış olmasına rağmen adaletin hala tecelli etmediği belirtildi.

Başta havalimanlarında olmak üzere Almanya'ya Türk vatandaşlarının varışlarında Alman emniyet ve gümrük makamlarınca keyfi olarak bekletme, sorguya çekme, saygısız davranma gibi kötü muamelelere maruz bırakılmalarının da sıklıkla yaşanılan uygulamalar olduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Almanya aynı zamanda terör örgütlerine de kucak açmaktadır. PKK ve FETÖ mensubu olduğu bilinen çok sayıda terörist Almanya'da barınmakta ve bu ülkenin sokaklarında serbestçe gezen teröristlerin yaptığı faaliyetlere göz yumulmaktadır. FETÖ konusunda çeşitli bahaneler uyduran bu ülke makamları bizzat terörist olarak tanıdıkları, AB tarafından da tescilli PKK konusunda da gerekli kararlı adımları atmaktan imtina edegelmiştir.

Tüm bu yukarıdaki hususlar dikkate alınarak Almanya'da yaşayan ve bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, faaliyetlerinde bu genel tabloyu göz önünde bulundurmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde, siyasi içerikli tartışmalara girmemelerinde, seçim öncesi siyasi parti toplantılarından, terörist örgütlerce düzenlenen ya da desteklenen Alman makamlarınca göz yumulan gösteri, yürüyüş gibi faaliyet alanlarından uzak durmalarında fayda görülmektedir. Vatandaşlarımızın ayrıca Bakanlığımız, Berlin Büyükelçiliğimiz ile Almanya'daki başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri yararlı olacaktır."
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