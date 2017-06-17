Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Mecidiyeköy uyarısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu açıklamasında, "ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır" dedi.

Müftüoğlu'nun ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun yayımladığı güvenlik mesajıyla ilgili cevabı şu şekilde:

"ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul/Şişli ve Mecidiyeköy çevresinde alınan bazı güvenlik önlemleri hakkında bir mesaj yayımlamıştır. ABD makamları bu açıklamayı herhangi bir somut istihbarata istinaden değil, güvenlik makamlarımızca alınan mutat önlemlere dayanarak yapmıştır."

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nun söz konusu mesajı şöyleydi:

"ABD vatandaşlarını, olası bir terör tehdidine karşı Mecidiyeköy'de, özel olarak Ağaoğlu Sokak'taki artan Türk güvenlik önlemleri konusunda bilgilendirmek isteriz. Şu aşamada konsolosluk, terör tehdidiyle ilgili yeni bilgilere sahip değil ancak ABD vatandaşlarına 28 Mart'ta yayınlanan seyahat uyarısının hala geçerli olduğunu hatırlatırız. Bölgede yaşayan ABD'liler daha dikkatli olmalılar."